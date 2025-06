Ni visa tienes: Landau expone a mujer que apoyaba las protestas en redes

Por medio de las redes sociales, una usuaria de X, antes Twitter, compartió una imagen de las protestas de Los Angeles, señalando que a pesar el posteo de la misma le podría costar la visa, ante esto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ordeno el retiro de su visa.

La usuaria, que se identifica como miembro de Morena en Jalisco, compartió una imagen de las protestas de Los Angeles, mostrando su apoyo acompañando la imagen con la frase "Viva la raza y métanse mi visa por el culo", esto en alusión a que la visa se te puede retirar según las cosas que compartes en redes.

Pero esto no paso desapercibido por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien también fue embajador durante el primer mandato de Donald Trump. Landau le comento que personalmente pidió dar de baja su visa debido a este post.

Pero Christopher Landau destacó que la mujer no contaba con la visa, desestimando que la mujer se "ponga en riesgo de perder su visa" cuando ni siquiera la tiene, glorificado la violencia de las protestas.

"Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia ´mi visa´ en redes sociales cuando no la tienes". Escribió Landau.