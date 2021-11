Las impactantes imágenes que dejó el descarrilamiento de trenes en Guanajuato

INFOBAE.- El primero de los incidentes del tren sucedió aproximadamente a las 13:00 horas del jueves, muy cerca de la Colonia Morelos, mismo que corría en dirección a Guadalajara desde Irapuato. De acuerdo con medios de comunicación locales, un total de 11 vagones pertenecientes a un tren de Ferromex se apartó de las vías muy cerca de la carretera La Maraña-El Talón.

Los reportes indican que se trató de vagones tipo salchicha con contenedores marítimo, y uno más tipo góndola. Solamente uno de ellos resultó abierto por el impacto, lo que provocó un derrame de los productos en su interior. Medios locales informaron que algunos vagones aparentemente transportaban semillas y alimento para animales, aunque la mayoría de la carga no sufrió ningún daño.

También acudieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional para acordonar la zona y vigilar las tareas de remolque y reencarrilamiento por parte de los encargados en dicha área. A la zona llegaron inmediatamente los servicios de emergencia. Elementos de seguridad Pública y de Protección Civil del estado brindaron auxilio en las tareas de rehabilitación de la carretera.

Horas más tarde, en Silao, cerca de 20 vagones que transportaban autos de marca Honda se descarrilaron cuando viajaban con destino a los Estados Unidos. Los autos quedaron destruidos y regados por todo el lugar. De acuerdo con los apuntes preliminares de las autoridades, no hay personas muertas o heridas luego del incidente en las vías del tren, cerca de San Diego El Grande y el parque industrial FIPASI.

Este accidente fue confirmado por Protección Civil en Guanajuato, quienes a través de las redes sociales pidieron a los ciudadanos que tuvieran en cuenta el descarrilamiento al salir o volver a casa.

"Descarrilamiento de tren con carga de vehículos en #Silao, como referencia en comunidad Soledad de Reynosa. Extrema precauciones y evita la zona. Atención en proceso de cuerpos de seguridad y emergencias".

En las redes sociales circularon imágenes que, a pesar de aparentar una escena completamente destrozada, no hubo víctimas que lamentar, y los autos destruidos en el terreno todavía no veían su estreno en el pavimento. Por su parte, vecinos de la zona confirmaron al periódico local AM que ante la caída del tren, se vieron afectados los servicios de luz en las comunidades aledañas, lo que provocó un apagón, lo que entorpeció las llamadas a los servicios de emergencia.

Descarrilamiento en Ciudad Victoria

Aunque no son comunes los accidentes en las vías, del tren, hace apenas un mes, pero en Tamaulipas, el conductor de un tráiler quiso ganarle el paso a un tren, lo que ocasionó un duro impacto. El percance sucedió a la altura del kilómetro 49 de la carretera federal 85, de Ciudad Victoria a Monterrey.

Investigaciones preliminares revelaron que el chofer del camión fue el responsable del choque. Con un cargamento de rollos de papel, provenía de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, y tenía como destino la capital de Nuevo León.

Tras notificar a los servicios de auxilio, arribaron elementos de la Policía Estatal de Auxilio Carretero, personal de Protección Civil de los municipios de Hidalgo y de Padilla, paramédicos, y agentes de la Guardia Nacional.

Cuerpos de emergencia dieron atención médica a los maquinistas del tren y al conductor del tráiler; además, las autoridades estimaron los considerables daños materiales. Debido al choque, el tráfico estuvo detenido durante varias horas, provocando filas de kilómetros de vehículos.