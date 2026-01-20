Leonardo Escobar denuncia agresiones y falta de apoyo de autoridades en Monterrey

Denuncian silencio de la Guardia Nacional y del Aeropuerto de Monterrey tras caso de profesor de la Ibero Puebla. Autoridades de la Ibero Puebla dijeron que es preocupante que las autoridades no muestren pruebas ni colaboren para aclarar la situación del profesor Leonardo. La Guardia Nacional y el Aeropuerto de Monterrey han guardado silencio ante los señalamientos del profesor de la Ibero Puebla, de origen colombiano, de fuertes agresiones en su contra, así lo reveló el rector Alejandro Guevara Sanginés.

"No hemos recibido ninguna comunicación ya sea de Guardia Nacional, ya sea del Aeropuerto (de Monterrey)... no hemos tenido acercamientos ni de la Guardia Nacional ni del Aeropuerto..."

Alejandro Guevara Sanginés. Rector Ibero Puebla

Rector de la Ibero Puebla: No se entiende uso excesivo de la fuerza contra profesor Leonardo. El rector de la Ibero Puebla señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no se entiende el uso excesivo de la fuerza contra el profesor universitario Leonardo Ariel Escobar por lo que adelanta un caso difícil de defender por parte de las autoridades pues no es un caso "normal".

"Es una narrativa difícil la que ellos tienen que defender... lo que no se entiende es el uso excesivo de la fuerza para someter a alguien ¿qué se necesita para que alguien tenga tres costillas fracturadas? No es normal"

Alejandro Guevara Sanginés. Rector Ibero Puebla

Guardia Nacional, señalada de intensa violencia contra profesor de la Ibero Puebla. De acuerdo con el relato del profesor Leonardo, el rector Alejandro Guevara Sanginés dijo a Ciro Gómez Leyva que la Guardia Nacional es quien ejerció la principal y más fuerte violencia en su contra. Así lo dijo tras fracturarle tres costillas, ejercer violencia y posible inducción de consumo de sustancias sin su conocimiento.

También se acusó a la policía local de Apodaca de violencia, no obstante, la que ejerció más violencia fue la Guardia Nacional. "Hubo algo de maltrato en la patrulla (de la policía de Apodaca)... la narrativa más preponderante de parte de Leonardo fue que donde hubo uso excesivo de la fuerza fue con la Guardia Nacional...".

Alejandro Guevara Sanginés. Rector Ibero Puebla

Otra de las irregularidades en las que coinciden las autoridades de la Universidad Iberoamericana es que no estuvo en el Registro Nacional de Detenciones. Alejandro Guevara Sanginés dijo que como país tenemos retos para garantizar los derechos humanos más básicos como el de integridad física y contra la estigmatización por nacionalidad, en su caso por ser de Colombia.

Abogado de profesor Leonardo: Preocupa que autoridades no aclaren caso. El abogado Simón Fernández, de la Ibero Puebla, coincidió en entrevista con Azucena Uresti que los datos de Leonardo Ariel Escobar no se encuentran en el Registro Nacional de Detenciones y que no es preocupante que no haya colaboración de las autoridades para aclarar el caso mediante pruebas. "Es importante que las autoridades puedan brindar una explicación... con evidencia documentada... y que sea esa evidencia la que determine la verdad... que no haya la mínima colaboración resulta muy preocupante".

Simón Fernández. Abogado Ibero Puebla

Cabe recordar que el profesor Leonardo estuvo detenido 36 horas antes de intentar reingresar al Aeropuerto de Monterrey para retomar el viaje por el que tuvo una escala en Nuevo León.

Señaló como preocupante que una persona desaparezca por días en inmediaciones de un aeropuerto y que permanezca la discriminación por nacionalidad en el caso de colombianos.