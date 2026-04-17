Ley Federal del Trabajo regula consumo de alimentos en México

CIUDAD DE MÉXICO — La regulación del consumo de alimentos dentro de las áreas laborales en México genera dudas frecuentes entre empleados y empleadores. Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el derecho a la alimentación durante la jornada laboral está protegido, aunque sujeto a normativas internas de seguridad e higiene.

La Ley Federal del Trabajo y el derecho a la alimentación

La normativa laboral mexicana estipula que, durante una jornada continua de trabajo, el empleado tiene derecho a un descanso de al menos media hora. Este periodo está diseñado específicamente para que el trabajador pueda reposar o ingerir alimentos fuera de sus funciones inmediatas.

Si el trabajador no puede salir del centro de trabajo durante su horario de comida, ese tiempo debe ser contabilizado como tiempo efectivo de la jornada laboral. Esto implica que, aunque esté comiendo, se considera que está a disposición del patrón.

Prohibiciones sobre el consumo de alimentos en el trabajo

Aunque la LFT garantiza el tiempo para comer, no obliga a los patrones a permitir el consumo de alimentos específicamente en el área de tareas o escritorios. Las empresas tienen la facultad de establecer un Reglamento Interior de Trabajo donde se designen zonas específicas para este fin, como comedores o áreas de descanso.

La prohibición de ingerir alimentos en el puesto de trabajo suele fundamentarse en razones de higiene, protección de equipo tecnológico o seguridad industrial. Si el reglamento interno prohíbe comer en el escritorio pero facilita un área alterna y respeta el tiempo de descanso, la medida es legalmente válida.

Sanciones y obligaciones del empleador

El incumplimiento de los horarios de descanso por parte de la empresa puede derivar en quejas ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Por otro lado, el empleado debe respetar las áreas asignadas para evitar sanciones administrativas internas.

Expertos legales señalan que la clave reside en la comunicación del reglamento desde el inicio de la relación laboral. La transparencia en estas reglas evita conflictos sobre la productividad y el bienestar del personal.