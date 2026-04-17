Luisa María Alcalde anuncia registro de candidatos de Morena

En la política mexicana, los tiempos rara vez esperan... y rumbo a las elecciones de 2027, el proceso ya comenzó a acelerarse.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que en aproximadamente dos meses iniciará el registro de aspirantes que buscarán competir por cargos en los comicios intermedios. Este paso marca el arranque formal de una contienda que, aunque lejana en el calendario, ya se vive con intensidad en el escenario político.

Morena busca adelantarse en el proceso electoral

Las elecciones de 2027 no son menores: se renovará la Cámara de Diputados, gubernaturas y miles de cargos locales en todo el país.

Por eso, Morena busca adelantarse organizando su proceso interno con tiempo. La apertura del registro permitirá identificar a los perfiles más competitivos y comenzar a posicionarlos en sus respectivas regiones.

Este movimiento no es aislado. En realidad, forma parte de una tendencia más amplia: la "precampaña adelantada" que ya se vive en distintos partidos y niveles de gobierno en México.

Candidaturas de Morena a través de encuestas

¿Cómo elegirá Morena a sus candidatos? El método no cambia demasiado respecto a procesos anteriores. Morena ha dejado claro que las candidaturas se definirán principalmente mediante encuestas, un sistema que busca medir popularidad y competitividad electoral.

Además, el partido ha insistido en algunos principios clave:

- Evitar imposiciones directas

- Garantizar competitividad real

- Mantener criterios de paridad de género

- Abrir espacio a múltiples aspirantes

Esto implica que el registro no garantiza una candidatura, sino que es apenas el primer filtro en un proceso interno que puede ser largo y competitivo.

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Reglas claras para evitar conflictos de interés

En paralelo, desde el gobierno federal se ha establecido una línea firme: los funcionarios que quieran competir deberán separarse de sus cargos para evitar conflictos de interés.

Esto podría provocar una ola de renuncias y movimientos políticos en los próximos meses, reconfigurando tanto el gabinete como los liderazgos locales.

Un tablero político en plena reconfiguración

El anuncio del registro de aspirantes no ocurre en el vacío. Morena enfrenta un momento clave:

- Tensiones internas por el control de candidaturas

- Necesidad de fortalecer alianzas con partidos como el PT y el PVEM

- Presión de la oposición, que también se prepara para 2027

Incluso dentro del propio partido ya se observan ajustes estratégicos en su estructura para encarar la elección.

Más que un trámite: el inicio real de la contienda

Aunque oficialmente las campañas aún están lejos, la realidad es distinta: la carrera por 2027 ya empezó.

El registro de aspirantes será el primer gran paso visible de un proceso que definirá no solo candidaturas, sino también el rumbo político del país en la segunda mitad del sexenio.

Porque en México, cuando se habla de elecciones... dos meses pueden ser el inicio de toda una batalla.