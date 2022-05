Liberan a Guardia Nacional acusado de asesinar alumno; AMLO pide confianza

CIUDAD DE MÉXICO. – Pese a que se liberó y ya no podrá ser vinculado a juicio el elemento de la Guardia Nacional acusado de asesinar a un estudiante de la Universidad de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza y aseguró que no habrá impunidad.

Este fin de semana, la Universidad de Guanajuato informó que el elemento de la Guardia Nacional quien presuntamente mató al estudiante Ángel Rangel, no solamente no fue vinculado a proceso, sino que también fue puesto en libertad; el elemento fue liberado luego de que en la audiencia de formulación de imputación, se dictó auto de no vinculación a proceso.

Cuestionado sobre las reacciones en masa que se han tenido en Guanajuato por el asesinato del estudiante, calificó el hecho como muy lamentable, "nuestra solidaridad con los familiares".

"Decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad", aseguró López Obrador, quien dijo que el elemento de la Guardia Nacional que fue liberado, porque de acuerdo a las investigaciones de balística, se determinó que su arma no le quitó la vida al joven.

En su conferencia de prensa Mañanera, López Obrador comentó que se detuvo a otro elemento de la Guardia Nacional, el que fue el que presuntamente mató al estudiante, "ya está detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron que estén disponibles para la investigación y que se lleve a cabo un trabajo a fondo".

Y pese a que ya fue liberado y de acuerdo a la ley nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, AMLO manifestó que el elemento de la Guardia Nacional, "ya se comprobó que disparo y por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso".

Finalmente se comprometió a informar en la conferencia de prensa Mañanera, el puntual seguimiento de este caso, que ha causado gran indignación.