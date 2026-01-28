México evalúa sumarse a la "Junta de Paz" propuesta por Trump

La posibilidad de que México se integre a la llamada "Junta de Paz" impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será definida esta semana. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que el gobierno mexicano recibió una invitación formal para formar parte de este nuevo organismo internacional.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta está siendo revisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que la postura oficial se dará a conocer en breve. Señaló que el análisis considera la política exterior de México, incluida su posición de reconocimiento a Palestina como Estado.

¿Qué es la Junta de Paz?

La "Junta de Paz" fue presentada recientemente por Trump y, pocos días después de su lanzamiento, comenzó a buscar la incorporación de nuevos países. Actualmente, el grupo incluye a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Paraguay y Argentina.

Funciones de la Junta de Paz

Aunque el organismo fue concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, el mandatario estadounidense ha planteado que podría asumir funciones similares a las de la Organización de las Naciones Unidas. En ese contexto, la eventual adhesión de más países, como México, aparece como parte de esa estrategia.