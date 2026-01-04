López Obrador condena intervención militar en Venezuela: Nicolás Maduro detenido

La detención de Nicolás Maduro bajo órdenes de la administración de Donald Trump ha provocado un sismo político en la región, logrando incluso que el exmandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abandone temporalmente su retiro para emitir un enérgico pronunciamiento.

A través de sus redes sociales, López Obrador rompió el silencio para condenar la operación militar, calificándola como un "prepotente atentado" contra la soberanía de Venezuela y describiendo el arresto del mandatario venezolano como un "secuestro".

Desde su cuenta de X, el expresidente apeló a figuras históricas y lanzó una advertencia directa al gobierno estadounidense:

Contraste histórico: "Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", afirmó, señalando que sus "convicciones libertarias" le impidieron callar ante el suceso.

Advertencia política: Instó a Trump a actuar con "juicio práctico" y no caer en la autocomplacencia, recordando que la política no es imposición y que la victoria de hoy podría ser la derrota del mañana.

Distanciamiento personal: En un gesto inusual, López Obrador cerró su mensaje con un frío: "Por ahora no le mando un abrazo".

Mientras el expresidente se pronunciaba desde el retiro, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una postura oficial alineada con la Doctrina Estrada y el respeto al derecho internacional.

El gobierno mexicano condenó la incursión militar basándose en la violación del Artículo 2 de la Carta de la ONU, el cual exige:

- La igualdad soberana de los Estados.

- La solución pacífica de controversias.

- La abstención del uso de la fuerza contra la integridad territorial.

La Cancillería advirtió que cualquier intervención en América Latina pone en "grave riesgo" la estabilidad regional, insistiendo en que la negociación es la única vía legítima.

López Obrador aprovechó su intervención para reiterar su apoyo "incondicional" a la presidenta Claudia Sheinbaum y citó la máxima de Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".