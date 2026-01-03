Noroña critica intervención militar en Venezuela: Salinas Pliego responde

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, calificó este sábado como "gravísima" la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la postura del legislador desató un agrio intercambio en redes sociales con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien lo instó a interrumpir sus supuestas vacaciones en Italia para defender personalmente al líder venezolano.

Noroña, a través de sus canales oficiales, denunció que la operación "Southern Spear" constituye una "agresión militar injustificada" y una violación flagrante al derecho internacional. "Es un precedente nefasto para la soberanía de los pueblos de América Latina", afirmó el senador, sumándose a la condena emitida previamente por la Cancillería mexicana.

La reacción del morenista no pasó desapercibida para el dueño de Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego, conocido por sus constantes fricciones con figuras de la llamada Cuarta Transformación, respondió con sarcasmo a los señalamientos del legislador.

"Deje sus lujosas vacaciones en Roma y váyase a Caracas a ayudar a su 'camarada' Maduro", escribió el magnate en su cuenta de X (antes Twitter). Salinas Pliego cuestionó además el financiamiento del viaje del senador, asegurando que se realiza con "dinero de los mexicanos".

Contexto de la tensión diplomática

La captura de Maduro, confirmada por el presidente Donald Trump tras bombardeos estratégicos en Caracas, ha fracturado la opinión pública en México. Mientras que el ala progresista del Congreso respalda la doctrina de no intervención, sectores de la oposición y figuras empresariales han celebrado la detención del mandatario, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York.

La controversia sobre el viaje de Noroña a Roma se suma a una serie de críticas previas por el uso de vuelos privados y viajes internacionales por parte de funcionarios de la administración actual. Hasta el momento, el senador no ha confirmado si regresará a México de inmediato para encabezar una sesión extraordinaria en la Cámara Alta ante la crisis regional.

Implicaciones para la soberanía regional

El debate entre Noroña y Salinas Pliego refleja la polarización en México respecto a la política exterior. Para Noroña, la detención de un jefe de Estado mediante una incursión extranjera es un acto de "piratería moderna", mientras que para sus críticos, la defensa de Maduro es vista como una complicidad con un régimen que ha sido señalado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y vínculos con el crimen organizado.