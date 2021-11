López Obrador llama a adversarios a participar en consulta sobre revocación de mandato

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a adversarios y a todos los ciudadanos a participar en la consulta sobre la revocación de mandato, pidió votar a favor o en contra, pero hacerlo, ya que de esa manera se está ejerciendo el derecho.

El jefe del Ejecutivo señaló "ahora el bloque conservador está a punto de decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la constitución y además tiene que ver con la democracia, ellos son demócratas cuando les conviene".

"Ojalá y todos participemos porque para que sea vinculante tiene que votar el 40% de los ciudadanos empadronados, es decir deben participar alrededor de 38 millones de ciudadanos. Les digo a los adversarios y conservadores que, si no se llega a ese 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente que quiere que me vaya, me voy, aún no cumpliendo el 40, porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente, ¿qué hago sin el apoyo del pueblo, ¿cómo enfrento a la mafia del poder sin el pueblo?", detalló el mandatario federal.