Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, da positivo a Covid-19

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, informó la madrugada de este 3 de enero que dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter, Lorena Cuéllar señaló que tras dar positivo a Covid-19 su estado de salud es estable, aunque se ausentará unos días de sus funciones.

En este sentido, la gobernadora de Tlaxcala expresó su deseo de recuperarse pronto para continuar trabajando por la entidad.

"Quiero informarles que he dado positivo a la prueba de #COVID19. Mi estado de #Salud es estable y me encuentro con deseos de pronto estar recuperada para seguir trabajando por esta nueva historia para #Tlaxcala" LORENA CUÉLLAR. GOBERNADORA DE TLAXCALASergio González, secretario de Gobierno de Tlaxcala, representará a Lorena Cuéllar tras dar positivo a Covid-19 Ante su ausencia por Covid-19 , Lorena Cuéllar anunció que en su lugar se quedará el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González.

Sin embargo, aseguró que se mantendrá pendiente de los asuntos del gobierno "en todo momento".

"Durante mi ausencia, el Secretario de Gobierno Sergio González me representará en mis funciones gubernamentales. Me mantendré en todo momento al pendiente de los asuntos del gobierno" LORENA CUÉLLAR. GOBERNADORA DE TLAXCALA Lorena Cuéllar dio a conocer la noticia durante los primeros minutos de este lunes 3 de enero. Quiero informarles que he dado positivo a la prueba de #COVID19. Mi estado de #Salud es estable y me encuentro con deseos de pronto estar recuperada para seguir trabajando por esta nueva historia para #Tlaxcala. — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) January 3, 2022

Cabe señalar que en los últimos días, Lorena Cuéllar no tuvo eventos públicos

, siendo el último el 23 de diciembre cuando presidió la

posada navideña en el Zócalo de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar gobernadora de Tlaxcala desde el 31 de agosto de 2021

Tras ganar las elecciones como abanderada de Morena, Lorena Cuéllar tomó su cargo como gobernadora de Tlaxcala el 31 de agosto de 2021, en el Congreso estatal.

Lorena Cuéllar asumió su cargo como gobernadora del estado para el periodo 2021- 2027.

Asimismo, este domingo la Secretaría de Salud de Tlaxcala reforzó las medidas preventivas por la cuarta ola de Covid-19 y confirmó la presencia de al menos 7 casos de la variante Ómicron en Tlaxcala.

En tanto, a nivel nacional se registraron 10 mil 864 nuevos casos y 116 nuevas muertes, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud (SSa).

Hasta ahora, hay un acumulado de 3 millones 990 mil 587 casos confirmados y 299 mil 544 muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.