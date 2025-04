Luisa María Alcalde acusa a la ONU de actuar contra México

Por medio de su cuenta de X. antes Twitter, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU esta actuando en contra del gobierno de México al afirmar que las desapariciones se han convertido en un crimen de estado.

Recientemente, las Naciones Unidas activaron por primera vez un artículo para señalar que la crisis de desapariciones en México, al ser omitidas por el gobierno federal, se deben nombrar como crimen de lesa humanidad por parte del estado.

Luisa María Alcalde señaló que las Naciones Unidas están en contra de los "gobiernos progresistas y cercanos a la gente" asegurando que no es la primera vez que el gobierno federal es señalado. Asimismo destaco el trabajo del expresidente Obrador.

"No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente", aseguró la morenista en su cuenta de X. "no es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo".

"Al contrario, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito. El mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que, con mucha contundencia, envió la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en días recientes", apuntó

Cabe recordar que según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 120,000 personas han desaparecido y no han sido localizadas, 50,278 de estas ocurrieron durante el sexenio de López Obrador, duplicando la cifra recabada un sexenio antes.