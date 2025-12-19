Luisa María Alcalde anuncia impugnación de la Ley Esposa en San Luis Potosí

El debate por la llamada "Ley Esposa" llegará a la Suprema Corte, luego de que Morena anunciara que impugnará la reforma electoral de San Luis Potosí. El partido Morena informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma electoral conocida como "Ley Esposa" o "Ley Gobernadora", aprobada por el Congreso de San Luis Potosí.

Esta Ley establece que en el proceso electoral ordinario de 2027 únicamente podrán postularse mujeres para contender por la gubernatura de la entidad. El anuncio fue realizado el 17 de diciembre por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien señaló que la medida abre la puerta a la sucesión de cargos públicos entre familiares directos, en particular cónyuges de actuales gobernadores, bajo el argumento de la alternancia de género.

Origen y alcances de la ´Ley Esposa´

La reforma surgió en el Congreso de San Luis Potosí como parte de modificaciones a la Ley Electoral del Estado, propuestas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Entre los cambios se incluyó un artículo transitorio que establece que, para la elección de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán registrar exclusivamente mujeres para competir por la gubernatura y suceder al actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

El texto aprobado señala que en los procesos electorales posteriores se aplicará el principio de alternancia de género, lo que permitiría nuevamente la postulación de hombres sin impedir que se sigan registrando mujeres. De acuerdo con el Pleno del Congreso local, la reforma responde a un "hecho notorio", ya que desde la creación del estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo en San Luis Potosí.

Votación para la ´Ley Esposa´ divide al Congreso de San Luis Potosí

La aprobación de la reforma electoral generó divisiones entre las bancadas del Congreso estatal. Durante la votación, se registraron las siguientes posturas:

Votaron a favor:

- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

- Diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

- Un diputado de Nueva Alianza

- Un diputado de Movimiento Ciudadano

- Dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN)

Votaron en contra:

- La bancada de Morena

- Dos diputados del PAN

Morena impugnará la reforma; señalan riesgo de nepotismo

Tras la aprobación, Morena anunció que recurrirá a la vía constitucional para impugnar la reforma. Luisa María Alcalde explicó que la acción de inconstitucionalidad busca frenar disposiciones que, desde la perspectiva del partido, permiten imponer candidaturas de familiares, particularmente de esposas de gobernadores en funciones, antes de que entre en vigor la reforma constitucional contra el nepotismo electoral prevista para 2030.

"Aunque la reforma va a aplicar hasta 2030 para que ya no haya sucesión de cargos públicos de familiares, nosotros en Morena hemos determinado que lo vamos a aplicar ya en la próxima elección, y no estamos de acuerdo que eso se legisle de esa manera", declaró la dirigente nacional del partido.

Alcalde sostuvo que la obligación de postular exclusivamente mujeres en 2027 podría generar efectos contrarios al espíritu de la paridad, al limitar la libre competencia política y la autodeterminación de los partidos.

Posible candidatura de Ruth González Silva y contexto político en San Luis Potosí

En medio del debate, Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, ha manifestado públicamente su disposición para competir por la gubernatura en 2027. El pasado 24 de septiembre, la legisladora afirmó que su partido cuenta con la fuerza política suficiente para refrendar el gobierno estatal, incluso sin una alianza con Morena. González Silva también señaló que el Partido Verde no prohíbe el llamado "nepotismo electoral", lo que ha incrementado la atención pública y política sobre los alcances de la reforma aprobada en el Congreso local.

Claudia Sheinbaum defiende estrategia del INE para asegurar paridad de género en elecciones

Durante su conferencia matutina del jueves 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al tema y consideró que la reforma debe ser analizada desde un punto de vista jurídico. La mandataria recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema para garantizar la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas, por lo que cuestionó la necesidad de imponer criterios adicionales a nivel estatal. "Está bueno el debate. Mi opinión personal es que hay que ver si jurídicamente es procedente o no. El INE ya definió un esquema para garantizar la paridad", señaló. Con el anuncio de la acción de inconstitucionalidad, la discusión sobre la Ley Esposa se trasladará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analizará si la reforma electoral de San Luis Potosí se ajusta a los principios constitucionales en materia de paridad de género, derechos político-electorales y no discriminación, así como a las reglas de competencia democrática entre partidos y candidaturas.