Madre buscadora de Sinaloa es ultimada tras descubrir al asesino de su hijo

Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre buscadora de Sinaloa, fue ultimada luego de que un comando armado la secuetro, esto después de que la mujer dio con la identidad del asesino de su hijo.

Destacan que la rastreadora de Corazones sin Justicia realizó por su propia cuenta una investigación para dar con el paradero de su hijo que desapareció en el 2019, donde se apunta que la mujer dio con el nombre de su asesino, cosa que dio conocer a las autoridades.

"Traje videos, traje testigos y hasta la fecha no me han resuelto nada; quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y pues la fiscalía de Mazatlán me dice que no se puede hacer nada porque son diferentes estados”, denunció en aquel momento.

Autoridades señalan que la madre buscadora fue arrollada por un auto, se apunta que esto fue obra del narcotráfico, pues Rosario Lilian ya habría recibido amenazas por parte de los grupos criminales.

Integrantes de colectivos de búsqueda y feministas protestaron por el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo desaparecido, cerrando momentáneamente una de las principales avenidas en el centro de Culiacán.