Madre de niño quemado afirma que perpetradores están libres

La madre del menor que fue agredido con fuego en una telesecundaria de Querétaro, denunció que los perpetradores del hecho siguen en total libertad, a pesar de que deberían ser vigilados por las autoridades.

Asimismo, señaló que los menores de edad han sido vistos comprando bebidas alcohólicas y llevar encendedores por lo que se teme por su seguridad y la de su familia.

"No se ha hecho nada de justicia, la que vemos no ha hecho nada porque el otro niño sigue en la calle, sigue riéndose, que no le hicieron nada, el sábado, fue el sábado cuando lo vimos en la calle con su encendedor en la mano y en la tienda comprando cerveza, con otros chicos y ayer de vuelta lo volvió a ver mi esposo otra vez con otros cinco compañeros igual con su encendedor en la mano”.

"Lo que dijeron en el juzgado que iba a haber una policía donde ellos lo iban a ver que no salieran a la calle porque esos niños son delincuentes no puede andar libre, pero lo que vemos es que no ha hecho nada la fiscalía. El juez no ha mandado esos policías, por ello esos niños andan en la calle y se ríen que porque no le hicieron nada”.

La madre de familia a señalado que en la escuela se ha apoyado a la maestra del menor agredido, esto a pesar de que la maestra es acusada de dejar que la tragedia pasara.

Juanito es un niño indígena que fue incendiado en el salón de clases por sus compañeros, esto ,según señala el padre del menor, debido a que esto no dominaba el idioma español.