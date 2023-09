Madres Buscadoras denuncian que fueron atacadas; Segob dice que sólo dispararon al aire

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras denunció que el dia de ayer ella y su equipo sufrieron una agresión por parte del crimen organizado en el sur de Hermosillo, Sonora pero la Segob afirmó que solo fueron disparos al aire y que las mujeres no fueron agredidas.

#Aproximidad https://t.co/x5G3ccZd22 ¡Más abrazos, menos balazos! Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, denunció que integrantes de su colectivo fueron víctimas de un ataque armado. https://t.co/x5G3ccZd22 pic.twitter.com/UeDsjTofAI — A-Proximidad (@AProximidad) September 11, 2023

El colectivo señala que el ataque se dio este pasado domingo en el Cerro de la Virgen a unos 2 kilómetros al sur de la capital sonorense, cuando se preparaban para continuar con la búsqueda de cuerpos humanos.

A pesar de que estos ataques ya han suscitado antes, el dia de hoy, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) negó este ataque, incluso afirmó que sicarios abrieron fuego al aire pero no a ellas, por lo que no hubo agresión.

"No se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba pero no una agresión y no fue en el lugar de de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión", explicó la secretaria.