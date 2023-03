Maestra intenta intervenir en pelea de estudiantes y sale golpeada

Estados Unidos.- Una maestra que intentaba separar a dos de sus alumnos que iniciaron una pelea a golpes dentro del salón de clases, alcanzó a ser agredida por uno de los estudiantes involucrados en el pleito.

El momento de la pelea quedó grabado, en el video que se volvió viral en la red social de Twitter, se observa a dos alumnos agarrándose a golpes, cuando de pronto se acercó la maestra para separarlos, y uno de ellos quien portaba una sudadera en color rojo le dio un puñetazo en la cara a la profesora y le dijo que retrocediera.

Posterior, un alumno quien no estaba involucrado en la pelea, al ver que la maestra resultó golpeada tras el conflicto, tiró de un golpe al alumno que le dio el puñetazo a la profesora, y el joven con quien se estaba peleando aprovechó que estaba en el suelo y lo continuó golpeando.

El joven que defendió a la docente, quien se observaba muy molesto, se volvió a acercar a sus compañeros, y le gritó al estudiante que agredió a la profesora "¡No vuelvas a tocar a la maestra de nuevo!", finalmente terminó separando a sus compañeros, ya que seguían agradeciéndose.

Usuarios de dicha red social expresaban su enojo tras ver el comportamiento de los dos estudiantes que se agarraron a golpes, mientras que otros internautas destacaban la valentía y el instinto que tuvo el joven de defender a la docente.

"Defendió al maestro y disolvió la pelea. No estoy seguro de quiénes son sus padres, pero están haciendo un buen trabajo", comentó Kimberly Klacik.

"No interrumpió una pelea, mientras que sus instintos para proteger a su maestra eran admirables, agredió al niño como represalia, el golpe a la maestra fue un accidente, no estaba interrumpiendo la pelea, se estaba uniendo a un lado de ella y disparó bien, no fue un accidente", mencionó otro usuario.