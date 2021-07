¡Maestros copiones!; La SEP cancela la prueba a 5 mil maestros

Nación

5,787 docentes que buscaban puestos directivos dieron respuestas correctas e incorrectas 100% idénticas, revela

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se cancelaron los resultados de 5 mil 787 maestros que buscaban una promoción a cargos de dirección y supervisión en educación básica tras identificar cadenas de respuestas 100% idénticas en el Cuestionario de Habilidades Directivas, es decir, respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales, docentes que participaron en el proceso rechazaron haber copiado y pidieron una investigación a fondo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) identificar a los responsables de utilizar como mercancía los reactivos del proceso de selección para la promoción, considerando que es la única responsable de la elaboración y administración de los instrumentos de evaluación.

.

"Esta situación ha causado sorpresa e indignación entre el personal docente que se preparó con profesionalismo y seriedad para conseguir un buen desempeño. Incluso, cientos de ellos participaron en diversos cursos que el SNTE les ofreció para acompañarlos en el proceso".

.

"Por lo tanto, el Sindicato pide también una revisión de los exámenes para deslindar responsabilidades, ya que la acusación en contra de los maestros es sumamente grave y daña su imagen", señaló el sindicato.

.

"Yo no copié, tampoco hice equipo con nadie, y salen con que hubo conductas atípicas, me cancelaron el cuestionario de habilidades directivas, me dieron cero puntos, y no sólo eso, obtuve un puntaje final de 126.095 y me colocaron en la posición CERO DE PRELACIÓN. NO COPIÉ", escribió en Twitter la usuaria @PatriciaSR1785.

.

Al informar sobre la publicación de los resultados del proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, correspondientes al ciclo Escolar 2021-2022, disponibles en la página http://usicamm.sep.gob.mx/consulta_resultados/descripcion.html, la SEP indicó que tras un análisis puntual de los datos para la integración de las listas ordenadas de resultados, se detectó la evidencia de comportamientos atípicos de parte de algunos sustentantes durante la aplicación de los instrumentos de valoración del Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes.

Sobre el Cuestionario de habilidades directivas en el que encontraron respuestas idénticas, el instrumento fue cancelado para dichos registros y sólo se considerará el resto de los multifactores. Del análisis a través de los algoritmos de reconocimiento facial, se identificaron 79 participantes que incurrieron en conductas atípicas durante la aplicación del examen.Instrumento de Valoración de Conocimientos y Aptitudes.

.

"Cuáles son las conductas atípicas. Yo veo hacia todos lados, veo el techo, la ventana, estuve hasta callando a mis perritos con el shhh. Ay no !!! Especifiquen por favor para no estar pensando cosas raras. Fue mucho el esfuerzo desde el registro", escribió la usuaria @letycatalan.

.

Otros docentes plantearon que es injusto que tras horas de estudio un algoritmo determiné que copiaron.