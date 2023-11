Magistrade habría sido asesinade por su pareja; Asegura la FGJ de Aguascalientes

En medio de protestas y lamentos por la muerte del "Magistrade" Jesús Ocial Baena, el primer magistrado no binario de Latinoamérica, las autoridades del estado de Aguascalientes señalan que este pudo haber sido asesinado por su pareja.

El fiscal general de justica de Aguascaliente, Jesús Figueroa Ortega, compartió una de las hipótesis que tienen las autoridades, donde se apunta que Dorian Daniel Nieves, pareja sentimental del Magistrade, le habría quitado la vida a su pareja después de una discusión de pareja.

Las autoridades señalan que las ciencias forenses, todo habrían empezado en la habitación, pues se encontró desorden al interior de la misma, donde además se encontraron gotas de sangre en el suelo, que seguían hasta la planta baja, donde el cuerpo de ambos se ubicaba.

En la necropsia se encontró que Jesús Ocial Baena tenía 20 heridas punzó cortantes en su cuerpo, pero solo una era profunda y era en la yugular, esta herida sería lo que le quitó la vida. En la mano de Dorian Daniel Nieves, se encontraron heridas de navaja por sostener esta navaja.

Dorian Daniel se habría quitado la vida con la misma navaja con un larga profunda herida en su cuello.

Este hipótesis se las autoridades a sido negada por Cinthya Baena, hermana de Jesús Ocial Baena, asegurando que ambos se querían y no eran personas violentas.