Magistrados del TEPJF buscan destituir a José Luis Vargas acusan de "golpe de estado"

El polémico magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, está en problemas.

Este miércoles durante la sesión virtual, cinco de los siete magistrados que conforman la Sala Superior pidieron evaluar la gestión de Vargas Valdez al frente del TEPJF. Fue el magistrado Felipe de la Mata quien presentó el punto de acuerdo, pues argumentó que los integrantes de Sala Superior tienen facultades constitucionales para "asegurar el correcto funcionamiento" del organismo.

Esta petición fue apoyada por los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante.

La magistrada Mónica Soto, la única que no pertenece a este grupo mayoritario, salió en defensa del magistrado presidente y alegó que se violentan sus derechos por no haberle informado sobre esta intención.

Asimismo, llamó a sus pares a anteponer como prioridad la función jurisdiccional, por lo que pidió a De la Mata retirar su propuesta o al menos circularla, para "saber qué es lo que vamos a votar".