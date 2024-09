'Malditos cristalitos': Hermano de Adrián Marcelo explota tras su salida

Hace unas horas, el influencer regiomontano Adrián Marcelo, abandonó la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México'.

El exlíder del cuarto Tierra tomó la decisión de salir del programa tras una fuerte discusión que tuvo con Gala Montes y Arath de la Torre.

Lo anterior, luego de que la producción le pusiera en vivo y frente a todos sus compañeros un video en el que salía diciendo: "Una mujer menos que maltratar".

El hermano de Adrián Marcelo, Ricardo Moreno, externó su descontento sobre la salida del exconductor de televisión, a través de su cuenta de 'X', antes Twitter, donde colocó el siguiente mensaje:

"Mira mamá! Sin llorar ni hacerme la víctima, ni amenazar con irme... Quédense su show pedorro, malditos cristalitos de moral flexible. Y por si no nos vemos después, buenos días, buenas tardes, y buenas noches", escribió Ricardo en la mencionada plataforma.

'La Mole' manda fuerte mensaje

El comediante Iván "La Mole" se pronunció en una historia de Instagram luego de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos.

En su red social, el también influencer hizo referencia a que las cosas ya no serán lo mismo luego de esta decisión.

"Se acabó La Casa de los Famosos", dice la publicación.

"La Mole", desde que Adrián ingresó al reality show mostró su apoyo en sus redes sociales. El pasado mes de agosto se pronunció luego de que su amigo fuera criticado en Internet por sus comentarios.

"Que todos te den la espalda, que todos se bajen del carro. Carnal, si no tenemos que jugárnosla, no la jugamos. Es ley de vida: a los amigos, a los verdaderos amigos, no se les abandona. @adrianmarcelo10", se lee en la publicación que es acompañada junto a una fotografía donde se están abrazando.