Mamá pide apoyo para salvar la vida de su bebé; necesita 2 millones de pesos

Monterrey.- Pilar García es una madre que busca apoyo de la ciudadanía para salvar la vida de su bebé, quien requiere de una atención médica muy costosa, fuera de México.

El bebé tiene un mes de nacido y fue diagnosticado con cardiopatía compleja, lo que llevó a los especialistas a no darle esperanzas de vida, dijo la madre.

Sin embargo, una nueva esperanza llegó para ella, cuando se le informó que Jesús Enrique Hernández Cruz podía vivir si recibía un trasplante de corazón.

Fue mediante su cuenta de Facebook que Pilar García pidió apoyo de la ciudadanía para salvar la vida de su hijo, quien solo tiene un mes de nacido.

"El estaba internado en la clínica 34 de IMSS de Monterrey, Nuevo León, pero me lo dieron de alta me dijeron que me lo llevará a casa y lo disfrutará ya que no pueden hacer nada por él, lo único que lo podría salvar es un trasplante de corazón que lamentablemente no lo pueden hacer en México.

"Sin embargo Dios que es muy grande me ha dado una nueva esperanza de vida, me tengo que llevar a mi bebé a Houston, Texas, dónde le pueden hacer un trasplante de corazón, lamentablemente para que empiecen su valoración necesito la cantidad de $2,000,000 de pesos por lo que les pido de todo corazón me puedan ayudar donando lo que puedan ya sea 1 2 3 pesos, espero este comunicado llegue a muchas personas para que de peso en peso pueda juntar una gran cantidad", escribió en su cuenta de Facebook.

Si deseas apoyar puedes hacerlo en la siguiente cuenta:

4169160887693662 BanCoppel a nombre de Mauricio Hernández.

¿Qué es una cardiopatía compleja?El corazón de un bebé comienza a desarrollarse en la concepción, pero se forma por completo a las ocho semanas de embarazo.

Las cardiopatías congénitas ocurren durante estas primeras ocho semanas cruciales del desarrollo del bebé. Para que el corazón se forme correctamente, deben cumplirse ciertas etapas específicas. Generalmente, las cardiopatías congénitas son el resultado de que una de estas etapas cruciales no se cumpla en el momento correcto. Por ejemplo, queda un orificio en el lugar en el que debería haberse formado una pared divisoria, o hay un solo vaso sanguíneo donde debería haber dos, informó la página web de Stanford Medicine Children's Health.