Mañanera de AMLO hoy 28 de diciembre

Mañanera de AMLO: López-Gatell desmiente que la OMS haya recomendado vacunar a niños

Hugo López-Gatell dijo que no es cierto que la OMS haya recomendado la vacunación en niños de 5 a 11 años.

López-Gatell indicó que la OMS ha enfatizado en priorizar la vacunación de esquema primario en adultos de países con baja vacunación en lugar de a niños o dosis de refuerzos.

"La OMS no ha recomendado la vacunación en niñas. La OMS ha insistido en que tenemos un problema de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente en que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en países con baja vacunación"

HUGO LÓPEZ-GATELL

Al respecto, acusó que países que donaron vacunas se debe a que sus dosis estaban cerca de la fecha de expiración.

Mañanera: AMLO invita a la mañanera a los 22 aspirantes a la dirigencia sindical de Pemex

AMLO invitó a los 22 aspirantes a la dirigencia sindical de Pemex para que presenten sus propuestas en la conferencia mañanera.

El presidente detalló que la invitación sería aproximadamente para mediados de enero y cada aspirante contaría con 3 minutos para exponer sus propuestas en caso de ser electos.

Así como para argumentar qué van a hacer con la corrupción que impera en Pemex.

"A mí me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí. Tres minutos a cada uno. "A ver, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano", ¿qué planteas?, ¿en qué vas a ayudar a los trabajadores ¿o vas a seguir con la corrupción y vendiendo plazas?" Si no son muchos, los invitaría yo. Si son unos 20, los invito... en enero"

AMLO

Mañanera: AMLO asegura que elección en sindicato de Pemex será libre y secreta; dependerá de los trabajadores hacer el cambio

AMLO aseguró que la próxima elección del sindicato en Petróleos Mexicanos (Pemex) será libre y secreta.

Al respecto, AMLO señaló que el mantener el mismo sistema o realizar un cambio quedará en manos de los trabajadores de Pemex.

"Nada de excusas, nada de que ´es que me amenazaron´ o ´es que ya me llegó un volante donde dicen que si no voto por fulano que me atenga a las consecuencias´. Todo eso hay: amenazas, intimidaciones... hay libertad, vamos a cuidar el proceso"

AMLO

Mañanera de AMLO: López-Gatell pide no enfocarse en el número de casos de Ómicron porque es la misma pandemia

Hugo López-Gatell pidió a la población no enfocarse en el número de casos de la variante Ómicron, dado que sigue siendo la misma pandemia y aun no es la variante predominante en México.

López-Gatell indicó que está sobreestimada la presencia de la variante Ómicron; así como que una posible cuarta ola en México es muy probable que suceda independientemente si es por Ómicron o alguna otra variante.

"Con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Ómicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, en México puede haber una cuarta ola, esto lo hemos dicho repetidamente. Esta cuarta ola puede ser a expensas de la variante Delta predominante que sigue siendo Delta o a expensas de Ómicron, pero la epidemia de Covid es sustancialmente la misma"

HUGO LÓPEZ-GATELL

"Sigue siendo una epidemia de Covid-19, no es una nueva", subrayó.

Destacó que en caso de presentarse una cuarta ola, sería con una proporción mucho menor de hospitalizaciones de las registradas en olas previas, gracias a los avances de la vacunación.

Mañanera de AMLO: Vacunación de refuerzo a maestros y personal educativo arrancará a inicios de 2022

Hugo López-Gatell anunció que a inicios de 2022 arrancará la vacunación de refuerzo para maestros.

El funcionario señaló que aplicará también para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo.

Mañanera de AMLO: México presenta una reducción de 8 % de casos Covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que esta semana México abre con una reducción de 8 % en los casos estimados de Covid-19.

Mientras que la reducción de hospitalizaciones es de -92 %, respecto al punto máximo de la pandemia.

En cuanto a ocupación de camas en hospitales se encuentra al 13 % y camas con ventilador al 11 %.

La vacunación continúa en los lugares más remotos, mientras que la dosis de refuerzo para el personal médico ya inició en el país.