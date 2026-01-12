Lleva Mejora Coahuila las Brigadas Invernales

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones de apoyo social y con el objetivo de proteger a las familias que más lo necesitan durante la temporada invernal, se llevó a cabo la entrega de diversos apoyos a la población más vulnerable.

Ante las bajas temperaturas registradas en la región a causa del frente frío número 25, el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora, que coordina Gabriel Elizondo Pérez, en conjunto con los ayuntamientos, llevaron Brigadas a diversos sectores en el estado.

En Saltillo, en conjunto con el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Javier Díaz González, estas acciones se realizaron en la colonia Héroes de Nacozari, donde se ofreció apoyo para mitigar el frío, además de escuchar las necesidades de la población.

Ahí el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, resaltó que estas acciones tienen el objetivo de cuidar a nuestra gente.

"Hoy, por instrucción de nuestro gobernador Manolo Jiménez, inician en todo Coahuila las Brigadas del Operativo Invierno, en coordinación con alcaldesas y alcaldes del estado. Sabemos que el frío representa un riesgo para las familias más vulnerables, por eso entregamos estos apoyos de manera directa. Porque en Coahuila, nadie enfrenta el frío solo."

Por su parte, el Alcalde, Javier Díaz Gonzalez, destacó que existe un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y se trabaja para atender y escuchar las necesidades de las familias.

"Aquí estamos cumpliendo la encomienda instruida por el gobernador Manolo Jiménez a todos los municipios, trabajando de manera conjunta para atender este sector sur a través de las Brigadas Invernales. Estaremos al pendiente de las necesidades que se presenten."

En esta actividad estuvieron presentes, Luz Elena Morales Nuñez, Presidenta del Congreso del Estado, Ernesto Siller Torres, Director de Desarrollo Social en el municipio; César Iván Moreno Aguirre, Jefe de Gabinete y Proyectos estratégicos; Eduardo Medrano, Regidor en el Ayuntamiento de Saltillo; Amal Esper Serur, Regidora en el Ayuntamiento de Saltillo; así como equipo Mejora.

En el estado se entregaron apoyos en la Colonia Ejido Flores Magón de Torreón, en la colonia Enrique Martínez y Martínez de ciudad Acuña, en la colonia Presidentes de Piedras Negras, así como en el ejido Álamos y diversas colonias del municipio de Morelos, Coahuila.

En Monclova se realizaron recorridos en albergues, mientras que en Frontera, las acciones se llevaron a cabo en la colonia Las Aves. En Abasolo, se entregaron en la en cabecera municipal, en el municipio de Escobedo se atendió tanto la cabecera municipal como los ejidos 1º de Mayo, Obayos y Agua de la Herradura, y en el municipio de Castaños, las brigadas brindaron atención en las colonias Independencia y Santa Cecilia.