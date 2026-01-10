Marko Cortés exige transparencia en envíos de crudo a Cuba

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba

CDMX.- El senador por el Partido Acción Nacional, Marko Cortés, exigió al gobierno federal transparentar la información sobre los envíos de petróleo de México a Cuba, al afirmar que "la rendición de cuentas no es opcional" y llamar la atención sobre el uso de recursos públicos en medio de múltiples crisis nacionales.

La exigencia se da luego de que un petrolero cargado con 85 mil barriles de crudo —el Ocean Mariner— partiera de la terminal de Petróleos Mexicanos en Veracruz con destino a la refinería Ñico López, en La Habana, según datos rastreados por analistas independientes.

Cortés afirmó en redes sociales que desde octubre de 2024 ya había solicitado información detallada al gobierno sobre los volúmenes, rutas, buques, costos y posibles riesgos asociados a esas operaciones, sin obtener respuesta satisfactoria, por lo que reiteró la demanda de transparencia total.

Acciones de la autoridad

El legislador panista consideró que no se puede justificar la utilización de dinero público en actividades que carecen de claridad, "mientras México enfrenta crisis internas graves", como en seguridad, educación e infraestructura, y subrayó que la rendición de cuentas es una obligación constitucional.

Cortés ha planteado, a través de un punto de acuerdo presentado en el Senado, que las autoridades informen sobre los volúmenes enviados, el valor estimado económico, los puertos de salida y destino, las rutas de los buques utilizados y cualquier subsidio implícito que pudiera existir, además de la participación de la filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., creada en 2022.

Detalles confirmados

El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones, además de cuestionar la justificación de "ayuda humanitaria" o "cooperación internacional" en el marco de relaciones con gobiernos considerados autoritarios.

En respuesta a cuestionamientos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido que México se ha convertido en un proveedor de petróleo para la isla debido a la crisis energética en Venezuela, aunque aseguró que no se envía más crudo del que históricamente se ha exportado ni se han incrementado las entregas fuera de los contratos existentes. Con información de El Universal.