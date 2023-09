Marcelo Ebrard anuncia su asociación civil "El Camino de México"

El ex canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reapareció ante el público después de que esté confirmara su propio movimiento político, ahora, en frente de una multitud, Ebrard anunció la creación de la sociedad civil llamada, "El Camino de México".

El excanciller comentó que a partir de hoy, esta organización comenzará a juntar firmas para apoyar su fundación.

Hoy Marcelo Ebrard anuncia la creación de "El Camino de México" la asociación con la que recorrerá México a partir del 20 de septiembre y con la que consolidará un partido.



Además, seguirá la impugnación contra la imposición de Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/5TazO3XDTb — Nicolás Kovalchuk ? (@NicoKovalchuk) September 18, 2023

"Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos somos un movimiento político eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia organización", dijo el excanciller.

Malú Mucher, representante de Marcelo Ebrard, aseguró que esta sociedad civil se creó con el fin de dar forma y organización al movimiento del ex canciller, aunque no se a confirmado si los simpatizantes de Ebrard saldrán de Morena o no.

Hasta el momento, Marcelo Ebrard continai a la espera de un recuento de votos en el proceso interno de Morena.