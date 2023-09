Marcelo Ebrard denuncia irregularidades en la encuesta; Pide volver a empezar el proceso

El aspirante presidencial Marcelo Ebrard exigió reponer todo el proceso interno de Morena y aliados que definirá la candidatura presidencial.

Así lo dio a conocer el excanciller mexicano en conferencia de prensa a tan solo unos minutos de que el partido guinda dé a conocer al ganado de la encuesta que definirá al abanderado presidencial de la 4T para junio de 2024, entre gritos de “fraude, fraude”, “voto por voto” y “casilla por casilla” por parte de sus simpatizantes.

“El día de ayer y hoy hemos encontrado por desgracia en el proceso que nos anima, las urnas, las boletas, hemos encontrado incidencias en un proporción muy superior a lo previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso”, expuso.

"Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, puntualizó.

Se apuntó que hay incidencias en el 14.6 por ciento de los paquetes revisados, lo cual alteraría el resultado final de la encuesta, además de que Ebrard acusó de “cobardes” al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, por utilizar la policía contra su equipo de campaña y no dejarlos entrar en el conteo que se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México.

LOPEZ DORIGA