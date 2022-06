Marcelo Ebrard destapa su interés por candidatura presidencial

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aceptó ayer su intención de contender por la Presidencia de la República, al señalar que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ha "destapado" en varias ocasiones.

"Hubo mucha especulación sobre si es un destape. A mí el Presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras. Entonces, ya me pueden considerar que estoy destapado. No es un evento para decir algo que todos sabemos. ¡Obvio! (...) Ya no hay tapados", señaló ayer en Guadalajara, ante cientos de simpatizantes de Morena.