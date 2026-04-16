Marcelo Ebrard enfrenta críticas por el uso de la embajada en Londres: su hijo involucrado

La polémica cruzó el Atlántico y aterrizó directo en la política mexicana. Esta vez, el nombre de Marcelo Ebrard vuelve al centro de la conversación pública, luego de que salieran a la luz señalamientos sobre la estancia de su hijo en la embajada de México en el Reino Unido.

Lo que parecía un episodio más en la agenda política, rápidamente escaló a controversia nacional.

El origen del escándalo

Todo comenzó con revelaciones periodísticas que apuntan a que el hijo del actual secretario de Economía habría vivido durante varios meses en la residencia oficial de la embajada mexicana en Londres, cuando Ebrard se desempeñaba como canciller.

Según estas versiones, la estancia no solo incluyó hospedaje, sino también servicios como limpieza, alimentación y apoyo doméstico, lo que desató críticas por un posible uso indebido de recursos públicos.

La residencia en cuestión se ubica en una de las zonas más exclusivas de la capital británica, lo que aumentó el nivel de escrutinio sobre el caso.

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La respuesta de Ebrard: "No hubo irregularidades"

Ante la presión mediática, Marcelo Ebrard salió a dar su versión de los hechos. De acuerdo con SDP Noticias, el funcionario fue contundente: no se utilizaron recursos indebidos.

Su explicación gira en torno a un punto clave: la estancia de su hijo habría sido resultado de una invitación directa por parte de la entonces embajadora, no de una decisión institucional ni de un uso discrecional del cargo.

Con esto, Ebrard busca desmarcarse de cualquier acusación de abuso de poder o conflicto de interés.

Más allá del caso: el debate de fondo

El tema, sin embargo, va más allá de un solo funcionario. La discusión ha abierto preguntas incómodas:

¿Qué tan claras son las reglas sobre el uso de residencias diplomáticas? ¿Hasta dónde llega la línea entre cortesía diplomática y privilegio indebido? ¿Se necesitan controles más estrictos en el servicio exterior mexicano?

En un contexto donde la austeridad ha sido bandera política, este tipo de casos tienden a generar mayor sensibilidad pública.

Un episodio con impacto político

Aunque Ebrard ha rechazado categóricamente cualquier irregularidad, la controversia ya dejó huella en la conversación política. Para algunos, se trata de un tema administrativo inflado mediáticamente; para otros, es un ejemplo de posibles privilegios en la alta esfera del poder.

Lo cierto es que el caso sigue alimentando el debate sobre transparencia y rendición de cuentas en México.