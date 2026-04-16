Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres: Claudia Sheinbaum sorprendida

La política mexicana empieza a moverse —y fuerte— de cara a las elecciones de 2027. Este jueves, la salida de una de las figuras clave del gabinete federal encendió las alertas: Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres para regresar de lleno a la arena partidista.

No fue una salida por escándalo ni por desgaste. Fue, más bien, una decisión estratégica.

¿Qué motivó la renuncia de Citlalli Hernández?

Una renuncia que tomó por sorpresa... incluso a la presidenta. La propia Claudia Sheinbaum reconoció que la noticia la dejó impactada. Según relató, cuando Hernández le comunicó su decisión, literalmente "se fue de espaldas".

La ahora exsecretaria decidió dejar el cargo —efectivo a partir del 17 de abril— para regresar a Morena con una misión clara: fortalecer al partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

No es un movimiento menor. Es una señal.

El verdadero motivo: operar políticamente

Aunque oficialmente se habla de "apoyar al partido", detrás de la decisión hay un objetivo más concreto: reorganizar alianzas y preparar la maquinaria electoral. Hernández ya había jugado ese papel antes. En 2024 fue clave en la coordinación de coaliciones, por lo que su regreso apunta a repetir esa estrategia, ahora en un escenario más complejo.

Incluso se prevé que reciba un "nombramiento especial" dentro del partido para encargarse de estas tareas.

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Un gabinete que empieza a moverse

La renuncia de Citlalli Hernández no ocurre en el vacío. Forma parte de una serie de cambios dentro del gobierno federal, en un contexto donde la línea es clara: quienes quieran participar en el proceso electoral deben dejar sus cargos.

De hecho, ya es el tercer movimiento a nivel secretaría en la administración de Sheinbaum, lo que confirma que el reacomodo político ya está en marcha.

¿Qué deja en la Secretaría de las Mujeres? Durante su breve pero intensa gestión, Hernández impulsó acciones relevantes en materia de derechos de las mujeres, como la distribución masiva de cartillas de derechos y reformas constitucionales enfocadas en igualdad.

Su salida deja una incógnita importante: ¿quién tomará el relevo en una dependencia clave para la agenda de género?

Por ahora, el gobierno no ha anunciado sustituta.

Más que una renuncia, una jugada. Lo ocurrido no es simplemente un cambio administrativo. Es una señal política clara: la carrera rumbo a 2027 ya empezó, y Morena está rearmando a sus piezas más importantes.

Citlalli Hernández no se retira del poder; cambia de trinchera. Y en la política mexicana, eso suele significar que lo más interesante apenas está por venir.