Mariana Rodríguez se lanza contra Vicente Fox por llamarla "dama de compañía"

Mariana Rodríguez Cantú acusó a Vicente Fox de violencia luego de que el expresidente mexicano se refirió a ella como "dama de compañía" en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

"Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta", escribió Rodríguez Cantú en un mensaje publicado en la misma red social.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día de reflexión en el marco del Día Naranja, celebrado el día 25 de cada mes con el mismo propósito.

La esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, lanzó un segundo mensaje al exmandatario en el que le exigió respeto tras el misógino comentario.

Vicente Fox insultó a Mariana Rodríguez llamándola ´dama de compañía´.



Y se le ocurrió hacerlo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres.



Ya le respondieron pic.twitter.com/EO21cq5sVn — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) November 25, 2023

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre"espetó.

Mariana Rodríguez le demandó a Fox no dirigirse a ella, ni a ninguna otra mujer, de la forma en la que lo hizo. Aseguró que las mujeres no son objetos ni accesorios.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".

