Remesas sin fronteras: México supera las 100 mil tarjetas Finabien y apuesta por un nuevo modelo financiero

En un contexto donde millones de familias mexicanas dependen del dinero enviado desde Estados Unidos, el gobierno federal anunció un avance clave: se superó la meta de más de 100 mil tarjetas Finabien activas, un programa diseñado para transformar la forma en que llegan las remesas al país.

Lejos de ser solo una cifra, este logro refleja un cambio profundo en la estrategia financiera hacia los migrantes.

Una meta alcanzada... y superada

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum había fijado como objetivo alcanzar las 100 mil tarjetas antes de finalizar 2025. No solo se logró, sino que la cifra siguió creciendo, superando las 122 mil tarjetas activas en Estados Unidos.

Este crecimiento muestra la rápida adopción de una alternativa que busca reducir costos y facilitar el envío de dinero a México.

¿Por qué están ganando terreno?

La tarjeta Finabien no es solo una opción más: ofrece ventajas claras frente a los métodos tradicionales de envío de dinero:

- Comisión fija baja (alrededor de 2.99 dólares por envío)

- Transferencias casi instantáneas (en segundos)

- Posibilidad de manejar hasta miles de dólares al mes

- Uso como tarjeta de débito para compras o depósitos de nómina

Además, evita costos adicionales como el impuesto del 1% a remesas en efectivo en EE.UU., cuando se utiliza de forma digital.

En pocas palabras, busca que más dinero llegue íntegro a las familias.

El contexto: remesas bajo presión

El impulso de este programa no es casual. En 2025, México registró una ligera caída en el envío de remesas tras más de una década de crecimiento continuo.

Factores como políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y cambios en el perfil de los migrantes han influido en este descenso.

Ante este panorama, el gobierno ha apostado por herramientas como Finabien para proteger uno de los pilares económicos del país.

Más que dinero: una conexión con México

Las remesas no solo representan ingresos; son el vínculo emocional y económico entre millones de migrantes y sus familias.

Con esta iniciativa, el gobierno busca algo más ambicioso:

- Reducir intermediarios

- Abaratar costos

- Fortalecer la inclusión financiera

La meta ahora es clara: seguir creciendo. Incluso se ha planteado llegar a cientos de miles de usuarios en los próximos años.

Superar las 100 mil tarjetas Finabien no es solo un logro administrativo. Es el inicio de un modelo que intenta cambiar las reglas del juego en el envío de remesas: más rápido, más barato y más justo para quienes sostienen a millones de hogares desde el extranjero.