Gasolina Premium se dispara: la guerra en Medio Oriente ya golpea tu bolsillo

El precio de la gasolina Premium en México vuelve a encender las alarmas. Lo que ocurre a miles de kilómetros, en Medio Oriente, ya está teniendo un impacto directo en lo que pagas cada vez que cargas combustible.

Un conflicto lejano... con consecuencias cercanas

La raíz del problema está en la creciente tensión bélica en Medio Oriente. Ataques a refinerías, bloqueos en rutas clave como el estrecho de Ormuz y la incertidumbre global han provocado un efecto inmediato: el petróleo se ha encarecido drásticamente, superando los 100 dólares por barril.

Y cuando el petróleo sube, la gasolina no tarda en seguir el mismo camino.

¿Por qué sube más la Premium?

En México, no todas las gasolinas se comportan igual. Mientras la gasolina regular tiene mecanismos de control para evitar aumentos bruscos, la Premium está más expuesta a las variaciones internacionales.

Especialistas advierten que:

- La Premium depende más del precio global del crudo

- Tiene menos estímulos fiscales

- Su costo puede reaccionar más rápido a crisis internacionales

Por eso, aunque el aumento general ha sido moderado hasta ahora, la Premium ya muestra incrementos más notorios y podría seguir subiendo en los próximos días.

También lee: "México no se vende": el nuevo pulso energético de Sheinbaum

El efecto dominó: de la guerra al tanque

El impacto no ocurre por casualidad. Funciona como una cadena:

Conflicto armado ?

Menor producción o transporte de petróleo ?

Subida del precio internacional ?

Aumento en combustibles ?

Golpe al consumidor

Además, México importa una parte importante de las gasolinas que consume, lo que lo hace aún más vulnerable a estos cambios globales.

¿Cuánto cuesta hoy?

A inicios de marzo, la gasolina Premium ya rondaba los 25.7 pesos por litro, con variaciones dependiendo de la región.

Sin embargo, en algunas ciudades el precio ya se acerca peligrosamente a los 28 pesos, reflejando el impacto más directo del conflicto.

Lo que viene: más presión en el bolsillo

Expertos coinciden en algo preocupante: si el conflicto continúa, los precios podrían seguir subiendo.

Incluso advierten que:

- El aumento podría sentirse con más fuerza después de marzo

- La inflación podría verse afectada

- El transporte y productos básicos también subirían

Y hay otro dato clave: aunque el precio internacional baje, eso no garantiza que la gasolina regrese a niveles anteriores.

Más que gasolina: un impacto en toda la economía

El encarecimiento de los combustibles no solo afecta a los automovilistas. También impacta:

- Transporte de mercancías

- Costos de alimentos

- Servicios básicos

En otras palabras, el aumento de la gasolina Premium es solo la punta del iceberg.