"Me dejo de llamar Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca presupuesto del INE

CIUDAD DE MÉXICO. – "Me dejo de llamar Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE": aseguró el presidente de México, en su conferencia de prensa Mañanera, al anunciar las dos acciones que realizará su gobierno en caso de que no proceda la Reforma Electoral, que él esta impulsando.

Nuevamente, la iniciativa de ley en materia electoral que está promoviendo el presidente López Obrador, fue ampliamente impulsada en su conferencia de prensa Mañanera, al punto de que amenazó con quitarse el nombre, si los ciudadanos, no están de acuerdo con que le sean limitados los recursos económicos al Instituto Nacional Electoral.

"Me dejo de llamar Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE, para que no ganen tanto, no ganen más que el presidente los funcionarios del INE" dijo textualmente el mandatario nacional.

En este contexto, López Obrador señaló que se requiere del apoyo de dos terceras partes de los legisladores federales para poder reformar la Constitución de México, es decir de los 500 diputados, al menos 333 legisladores deberán de votar a favor.

"Los partidos que están al servicio de la oligarquía, de los potentados no van a votar por esos cambios".

"Estoy analizando porque estos cooptaron todo", dice López Obrador al ser cuestionado sobre su "plan B" para la reforma electoral. Y si no se reforma la Constitución no se puede en una ley secundaria, menciona, por lo que anunció dos estrategias, las cuales está analizado:

"Una que sí se puede reducir el presupuesto sin violar Constitución... Sí se puede reducir el presupuesto para que no haya duplicidades".

Como segundo punto, el presidente anunció que se puede evitar la compra del voto y la manipulación de los medios de información.

Recordó que es delito grave el fraude electoral, al momento que hizo un llamado a los mexicanos a defender la democracia y la iniciativa de reforma electoral "para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática si se rechaza". No hay argumentos, menciona.