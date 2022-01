"Me encuentro bien"; AMLO lanza mensaje en la mañanera

Durante la mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde una videollamada afirmo que se encuentra con buena salud y pocos síntomas después de que el mandatario fue diagnosticado con Covid-19.

"Este mensaje es para informar cómo me encuentro, también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando", dijo.

El mandatario afirmo que seguirá trabajando a larga distancia, y de caso de tener que salir, usara de manera estricta el uso de cubrebocas, además de seguir las recomendaciones sanitarias.

"Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas sino como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores", dijo.