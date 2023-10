"Me esposaron de manos y pies"; Cienfuegos habla sobre su aprehensión en EU

Después de tres años de que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, fuera arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, este habló sobre este evento con el periodista Jorge Fernández Menéndez, para ADN40.

El general, que desde la detención a mantenido un perfil bajo, afirmo que su arresto fue para perjudicar a las fuerzas armadas mexicanas, así como una falta de respeto para el estado mexicano.

"No afectaron al exsecretario. Afectaron a las Fuerzas Armadas, las ofendieron. Agredieron al Estado mexicano… Fue algo inmerecido, una injusticia, una vileza lo que hicieron conmigo, afectaron a mi familia y no nada más a mí, se fueron a pegarle a las Fuerzas Armadas, el principal socio que tiene Estados Unidos para combatir las drogas son las Fuerzas Armadas de México”, dijo en entrevista.

El ex dirigente de la Sedena durante el sexenio de Peña Nieto relató que cuando fue arrestado, las autoridades americanas lo esposaron de manos y pies, pues lo consideraban alguien muy peligroso, fue enviado a Oklahoma, para después llegar al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde se le negó una cobija pese al intenso frío.

Además, Cienfuegos negó tener vínculos con el crimen organizado, incluso aseguró que agentes de la DEA lo intentaron convencer de que este tenía conexiones con Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, además corrieron el rumor de que esta ya había dado una declaración.

“En ningún momento acepté, incluso ellos corrieron el rumor, los agentes de Estados Unidos, de que yo había pactado cooperar con ellos y que inclusive iba a dar nombres y no sé qué tantas tonterías”, indicó.

“Les dije que existía la posibilidad de que estuvieran equivocados. Me llamaron ‘El Padrino’ o ‘El Zepeda’. Les dije que no tenía nada que ver. Me dijeron que era cómplice de dos delincuentes: ‘El H2' y El ‘H9'. Me quitan mi teléfono. Me esposaron. Nunca había estado en ningún problema. Me esposan como un criminal”, agregó.

Cienfuegos agregó que los agentes creían por los mensajes recopilados de que éste preparaba un golpe de estado, pero lo negó y cuestiono el porque no se avisó al gobierno de México sobre el levantamiento militar.

“Y sí, ellos lo sabían ¿no fueron capaces de decirle al gobierno de México que se estaba hablando de un golpe de Estado?”, cuestiona.

Cienfuegos Zepeda reveló que fue la cónsul Marcela Celorio la que medió entre ambos países para resolver el asunto, además de que ella misma le recomendó un abogado, quien finalmente logró su regreso a México lo que a su vez le permitió recuperar su libertad.