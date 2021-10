"Me voy, sin problema"; AMLO respetara revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró esta mañana que si en la consulta ciudadana de revocación de mandato la mayoría vota por que deje la Presidencia, se irá, esto aunque no se logre el 40 por ciento el carácter vinculante, como lo marca la ley.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO reiteró que la consulta popular sobre la revocación de mandato se llevará a cabo en marzo de 2022, además cuestionó a los ´conservadores´ que buscan impedirla.

"Si la gente dice no queremos que participe, que continúe el presidente, me voy, sin ningún problema, es más, aunque no se llegue al 40% porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, ojalá que eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje, tiene que participar el 40% de los ciudadanos, porque si participa el 39% ya no tiene carácter legal, por eso es que no van a llamar a que la gente participe, para que no se tenga el 40%... pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice cambio, 49% dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política", señaló.