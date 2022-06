Médicos realizan cesárea sin luz; cortan oreja de bebé

Baja California.- Médicos de la Clínica Internacional de Especialidades en Mexicali, Baja California, cortaron la oreja de un recién nacido al realizar una cirugía a oscuras, luego que el nosocomio se quedara sin luz y optaran por continuar con el procedimiento.

Cuando los especialistas se encontraban trabajando, el edificio se quedó sin cirugía, por lo que, para no retrasar las labores, los cirujanos usaron las lámparas de sus celulares para poder terminar con la cirugía.

La madre del pequeño, identificada como Karla Araceli Urizandi, de 19 años de edad, ingresó al hospital para su cirugía programada y cuando ya se encontraba bajo los efectos de la anestesia, falló la electricidad, momento en que rogó que no continuaran con el procedimiento.

"No me quiero operar así, sin luz, tengo mucho miedo. No me quiero morir", dijo a uno de los médicos.