Melanie Barragán afirma que su agresor le envió mensajes

La joven Melanie Barragán, quien este pasado 31 de octubre fue atacada por su propia pareja, dio una entrevista con la periodista Paola Rojas en su programa "De Pisa y Corre", donde dio a conocer su agresor, llegó a mandarle mensajes.

En la entrevista, Melanie Barragán, señalo que cuando esta estaba internada en el hospital de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la brutal agresión, el agresor le enviaba mensajes para pedirle perdón.

"Por mensaje me llegó a decir "Ten piedad de mí, voy a pasar muchos años en la cárcel"; yo nunca le contesté sus mensajes, estaba hospitalizada (...) Me decía que me amaba mucho, que lo perdonara y tuviera compasión, yo decía entre mí, que él nunca tuvo piedad sobre mi persona, nunca paró de golpearme", mencionó

Hasta el momento, la joven relató que se encuentra un poco intranquila con su situación, pues no desea que su caso quede exento ante la autoridad, pues la captura de su agresor significaría un descanso a su integridad y vida habitual: "Me da miedo que este caso quede impune, y que en algún futuro llegue a buscarme o me vaya a hacer algo, el sabe todo acerca de mí", enfatizó.

IMPORTANTE:



La enfermera Melanie Barragán subió nuevos videos de la brutal agresión que sufrió del médico feminicida Christian de Jesús, en halloween



Lanzó un valiente ultimátum al desviado, cobarde y feo ex novio:



"DONDE QUIERA QUE ESTES METIDO TE VAMOS A ENCONTRAR". pic.twitter.com/WmKmMJEmMr — James (@MexJames) November 20, 2024

Ante medios, la joven de 20 años exigió a los elementos de justicia que no olviden su caso, pues aunque hay una orden de aprensión girada por tentativa de feminicidio en contra de Christian "N"