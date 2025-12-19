Presa El Cuchillo cederá agua a Texas por deuda hídrica

Confirman que la presa El Cuchillo tendrá que ceder 11% de su agua por la deuda con EU.

Cederá al menos 11 por ciento del agua que almacenaba ayer para abonar a la deuda hídrica que México tiene con Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas de 1944.

Los temores de que el agua potable de Monterrey se utilice para regar tierras agrícolas texanas se confirmaron anoche.

Fuentes estatales afirmaron que la Presa El Cuchillo, que es la principal fuente de abastecimiento en Nuevo León, cederá al menos 11 por ciento del agua que almacenaba ayer para abonar a la deuda hídrica que México tiene con Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas de 1944.

Serán 100 millones de metros cúbicos, de los 923 millones que ayer reportaba, los que este embalse entregará a la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, para reponer lo que ésta desfoga al Río Bravo y que llega a Texas.

Ese volumen equivale a poco más de 149 días del abastecimiento promedio de El Cuchillo en lo que va de diciembre —de 7.5 metros cúbicos por segundo— al área metropolitana, que tiene un consumo promedio de 16 metros cúbicos por segundo.

Esta entrega de agua fue confirmada anoche por fuentes estatales, luego de que ninguna autoridad se ha pronunciado públicamente sobre si la presa de Nuevo León sería usada para saldar la deuda.

Aunque algunas versiones aseguraron que las compuertas del embalse fueron abiertas desde ayer, esto fue descartado por fuentes del municipio de China, donde se ubica El Cuchillo.

La Marte R. Gómez reportaba ayer que estaba al 88.5 por ciento de su capacidad, con 691.9 millones de metros cúbicos de los 781.7 que puede almacenar.

Conagua reportó ayer que persistía la extracción de 30 mil litros por segundo a ese embalse tamaulipeco, al que todavía el viernes de la semana pasada le sacaban sólo 10 mil litros por segundo.

El pago a EU se realizará luego de que el pasado 12 de diciembre el Gobierno federal se comprometió a entregar 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero tras las presiones del Presidente Donald Trump.

Esta sería al menos la tercera vez este año que El Cuchillo se use para ese adeudo, ya que en enero y abril realizó dos desfogues de unos 260 millones de metros cúbicos para abonar.

Pese a que el Río San Juan, donde se ubican El Cuchillo y la Marte R. Gómez, no es parte del Tratado Internacional de Aguas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum firmó en noviembre de 2024 la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para usar esa cuenca.

"Las aguas de los Ríos San Juan y Álamo serán acreditadas como parte de las entregas, solo cuando dichas aguas puedan tener un uso benéfico en los Estados Unidos", se lee en la resolución 7 del Acta 331 de CILA.