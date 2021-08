México demanda a empresas de armas en EEUU

Este miércoles, un equipo de funcionario mexicano, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda del tipo civil en contra de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por lo que señalan como comercio negligente e ilícito.

La demanda, que ha sido presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, no es en contra del gobierno de ese país, explicaron los funcionarios, por lo que no debe ser considerada como un litigio diplomático, insistieron.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que desde la cancillería se ha trabajado este tema durante al menos dos años, desde que se propuso iniciar una acción legal exitosa, factible, en el vecino del norte, en contra de los productores de armas, "íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en México", indicó.

El canciller explicó que lo que presentan es una demanda civil de daños, con la que se busca que las empresas apuntadas compensen al gobierno de México por el daño causado por sus prácticas negligentes. También que impongan estándares para monitorear y en su caso disciplinar a sus clientes "porque las empresas lo saben".

Y es que Ebrard aseguró que esas compañías incluso fabrican modelos de armas específicamente para el narcotráfico, que tienen distintas características, "son más valiosas". Por ese motivo, insistió, las empresas demandadas deben incorporar mecanismos de seguridad en las armas, para poder rastrearlas. "Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México", subrayó.

Eso sí, reconoció que del lado mexicano de la frontera también queda un largo camino por recorrer en el tema, que esta demanda no es que sustituya el deber de México, pero, dijo, es de gran avance. "Vamos a ganar el juicio y vamos a reducir el tráfico de armas a México que no puede seguir impune"

Algunas de las empresas señaladas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt´s Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal reconoció la labor de Marcelo Ebrard porque "puso el dedo en la llaga", en este tema tan sensible para México.

Información en desarrollo