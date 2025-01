México niega ataque a la Patrulla Fronteriza

Durante una visita a la ciudad de Matamoros, el secretario García Chávez aseguró que no hay evidencia de un ataque contra los agentes fronterizos estadounidenses. Según sus declaraciones, las fuerzas de seguridad mexicanas atendieron un reporte de disparos, pero no encontraron indicios de que los oficiales de la Patrulla Fronteriza hayan sido blanco de un ataque.

"No hubo ningún ataque. El reporte que se recibió es que se escucharon disparos, no hubo ningún ataque. No se encontró ningún rastro. Posteriormente fueron el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y no encontraron ningún dato. Por ahí encontraron algunos objetos, que la autoridad ministerial está procesando", afirmó García Chávez.

Estados Unidos: Disparos desde México y detención de sospechosos

Por su parte, Chris Olivarez, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), ofreció una versión totalmente diferente. A través de su cuenta en X, antes Twitter, aseguró que agentes de la Patrulla Fronteriza fueron atacados por hombres armados presuntamente vinculados a un cártel mexicano mientras patrullaban en Fronton, en el condado de Starr.

"Hoy temprano, el Departamento de Seguridad Pública de Texas respondió para ayudar a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos después de que los agentes recibieran disparos de miembros de un cártel de México mientras patrullaban en Fronton", declaró Olivarez.

El funcionario también informó que, tras el incidente, operadores de drones del DPS detectaron a los presuntos atacantes mientras huían de México y buscaban refugio en una isla ubicada entre ambos países. Según Olivarez, estos individuos fueron capturados, aunque no se detalló si enfrentan cargos en Estados Unidos o si fueron entregados a las autoridades mexicanas.

Pruebas en video aumentan la incertidumbre

Para respaldar su versión, el DPS difundió una serie de cuatro videos en los que se observa a varias personas armadas en las orillas del Río Bravo. Según las autoridades texanas, estas imágenes muestran el momento en que los sujetos abren fuego contra la Patrulla Fronteriza, aunque no se ha aclarado si hubo lesionados.

¿Desinformación o diferencias en la versión oficial?

Este caso pone de manifiesto la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades de ambos países cuando se trata de asuntos de seguridad fronteriza. Mientras México insiste en que no hubo ataque, Estados Unidos no solo afirma lo contrario, sino que respalda su postura con material audiovisual.

La discrepancia en las versiones deja abierta la pregunta: ¿Se trata de un malentendido, desinformación o una estrategia política? Por ahora, la investigación sigue en curso y la opinión pública queda dividida entre ambas narrativas.