Aquí tienes el reporte informativo sobre esta relevante solicitud de cooperación militar, redactado bajo los estándares de la Associated Press (AP) y optimización SEO, tras el envío del documento al Senado este 10 y 11 de febrero de 2026.

Sheinbaum solicita al Senado autorizar el ingreso de 19 "Navy SEALs" a México para adiestramiento especializado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En un paso que refuerza la cooperación táctica entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una solicitud formal al Senado de la República para permitir el ingreso de 19 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina de EE. UU. (Navy SEALs) a territorio nacional. Los militares estadounidenses participarían en el ejercicio de adiestramiento denominado "Fortalecer las Capacidades Operativas de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar)".

La solicitud ocurre en un contexto de alta prioridad por la seguridad binacional, justo antes de la cumbre de alto nivel que ambos países sostendrán en Washington para definir estrategias contra el crimen transnacional.

Detalles de la misión y ubicación

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara Alta, la capacitación tiene objetivos específicos de interoperabilidad y actualización técnica:

Sede: Las actividades se llevarán a cabo en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales de la Armada de México, ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur.

Duración: Se tiene previsto que los elementos estadounidenses permanezcan en el país por un periodo aproximado de un mes, iniciando a finales de febrero y concluyendo en marzo de 2026.

Equipamiento: Los instructores ingresarán con armamento propio, municiones y equipo de visión nocturna especializado, bajo protocolos de estricta supervisión de la Semar.

Cooperación bajo la lupa política

Aunque este tipo de ejercicios son comunes, la solicitud de este año adquiere una dimensión política particular:

Soberanía Nacional: El bloque oficialista defiende la medida como un intercambio técnico necesario, mientras que sectores de la oposición vigilan que no se vulneren los límites de la presencia militar extranjera.

Seguridad en el Mundial 2026: Analistas sugieren que este adiestramiento es parte de los preparativos para blindar las sedes de la próxima Copa del Mundo, cuya acuñación de monedas conmemorativas fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados.

Tensiones Regionales: La medida coincide con la reciente reapertura de vuelos en El Paso, Texas, tras una alerta de seguridad, subrayando la interconectividad de la vigilancia fronteriza.

Un febrero de decisiones estratégicas

Mientras el país atiende temas de alto impacto social —como el "Sold Out" de BTS o las declaraciones de Ángela Aguilar—, la agenda de seguridad sigue siendo el eje central de la administración Sheinbaum. El objetivo de este entrenamiento es que las fuerzas especiales mexicanas mejoren sus tácticas de incursión, rescate de rehenes y combate a estructuras delictivas en entornos costeros.

Se espera que la Comisión de Defensa Nacional del Senado dictamine la solicitud en las próximas horas para su votación inmediata en el pleno.