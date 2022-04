Militar mexicano participa en la guerra en Ucrania

El medio americano, The New York Times, realizo una serie de entrevistas a un contingente de extranjeros que participan del lado ucraniano en la guerra contra Rusia, uno de ellos es un ex militar mexicano.

El militar solo conocido como Luis, afirmo que fue miembro del ejercito mexicano, hasta su retiro, sin embargo al ver a los refugiados ucranianos, le recordó a su hermana por lo que decidió viajar en secreto para apoyar a las fuerzas ucranianas.

El nacional se negó a dar su nombre real, pues afirma que al apoyar a Ucrania siendo soldado retirado le podría dar problemas en México.

Así mismo el exmilitar afirmo que durante su servicio en el ejercito mexicano combatió en contra de varios carteles de la droga, por lo cual, su experiencia es muy valiosa para las fuerzas ucranianas.