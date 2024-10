Ministro Juan Luis González dejará la SCJN

El ministro Juan Luis González Alcántara confirmó que este no participara en la elección de jueces de para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este próximo 1 de junio del 2025, así lo dijo en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades.

El ministro Alcántara lamento la decisión del expresidente Obrador de reformar la ley judicial, algo que nunca pensó que ocurriría al unirse a las filas de la SCJN.

“Lo que no podría haber imaginado nunca cuando recibí esta invitación hace un par de meses, era estar en las circunstancias en las que me encuentro yo y muchísimos juzgadores de nuestro país. En esto no habíamos pensado ni reflexionado hace un año y nunca, nunca lo hubiera pensado hace seis años, que fue cuando me incorporé al Poder Judicial federal”, dijo.

“A un día de declinar una candidatura para las elecciones extraordinarias del 2025, en las que otras personas accederán al cargo para el cual yo fui nombrado hasta el 2033, hoy me enfrento más que nunca nuevas preguntas, pero también a nuevos ejemplos de mutabilidad constitucional”, explicó.

Con esta decisión, González Alcántara se suma al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para salir de la SCJN y no presentarse en las elecciones de jueces por medio de una tómbola.