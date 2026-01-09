Iniciativa de Morena busca eliminar fuero a diputados y gobernadores

Impulsa Morena eliminación de fuero a Diputados Federales en México

La diputación federal de Morena empuja una nueva iniciativa para eliminar el fuero a diputados federales y locales, así como a gobernadores.

El propósito es retirar "el privilegio" a actores políticos que, con inmunidad, buscan evadir responsabilidades penales o administrativas. El fuero es concebido como "una fuente de privilegios, impunidad y desconfianza", expone su principal impulsor, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

"En una democracia, el principio de igualdad ante la ley debe ser un pilar fundamental", agrega Ramírez Cuéllar en una serie de notas que sobre la iniciativa entregó, a fines del año pasado, al grupo de dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar busca combatir la impunidad en la política mexicana.

En la iniciativa se señalan los casos de los exgobernadores Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), así como Javier y César Duarte (PRI), como muestra de que "el fuero fue un obstáculo para que la justicia actuara a tiempo".

Ramírez Cuéllar había presentado en marzo de 2025 una iniciativa similar que luego retiró en abril para hacerle revisiones.

En aquel entonces, fue objeto de críticas de la oposición debido a que la presentó en tribuna justo al día siguiente de que Morena y el PRI salvaron a Cuauhtémoc Blanco de un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, para que pudiera comparecer por las acusaciones de abuso sexual contra su hermana cuando fue gobernador de Morelos.

El fuero ha sido un obstáculo para la justicia en casos de exgobernadores como Javier Duarte.

La nueva iniciativa "busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y combatir la percepción de que hay ´intocables´ en la política mexicana. En otros países democráticos ya se ha avanzado en eliminar o limitar significativamente los fueros y México debe estar a la altura de esos estándares de transparencia y legalidad."