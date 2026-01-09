Claudia Sheinbaum busca diálogo con Trump tras amenazas de ataques a cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores a dialogar con Washington después de que Donald Trump anunciara ataques terrestres contra cárteles en México. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para que dialogue con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y de ser necesario con el propio Donald Trump, luego de sus declaraciones sobre ataques terrestres contra cárteles en México.

Esto ocurre en medio de un contexto geopolítico tenso, donde el mandatario estadounidense afirmó en una entrevista con Fox News que las fuerzas de su país comenzarían a 'atacar por tierra' contra organizaciones criminales que, según él, 'están controlando México'. La solicitud de Sheinbaum refleja la preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como la búsqueda de un entendimiento directo con Washington para evitar malentendidos que puedan afectar la cooperación en materia de seguridad.

MÉXICO REAFIRMA SU SOBERANÍA ANTE AMENAZAS EXTERNAS

El gobierno de México ha sido enfático en que no aceptará una intervención militar en su territorio, enfatizando que cualquier apoyo de Estados Unidos debe respetar la soberanía nacional. Según fuentes recientes, Sheinbaum ha rechazado la idea de permitir que fuerzas estadounidenses operen en suelo mexicano.

Ante el anuncio de Trump, el Ejecutivo mexicano ha mantenido su postura de colaboración en temas de seguridad, pero siempre sin comprometer la integridad territorial del país. Las declaraciones de Trump han generado inquietud tanto en el gobierno como entre analistas internacionales sobre los límites de la cooperación y las implicaciones para la política interna de México.

RETOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL Y RESPUESTAS

Aunque el combate a los cárteles es un objetivo compartido entre México y Estados Unidos, las diferencias sobre métodos han quedado expuestas. Trump ha presentado un enfoque más agresivo, poniendo sobre la mesa la posibilidad de acciones militares más allá de las fronteras estadounidenses.

Sheinbaum, por su parte, ha destacado la importancia de la cooperación inteligente y respetuosa de las leyes internacionales, centrada en compartir información, fortalecer capacidades institucionales y trabajar de forma conjunta contra el narcotráfico sin violaciones a la soberanía.

La presidenta mexicana también ha insistido en que cualquier apoyo debe enfocarse en causas estructurales del crimen y en garantizar que los esfuerzos conjuntos no deterioren las relaciones políticas y económicas entre ambos países.