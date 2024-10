Muchas gracias y hasta siempre: AMLO se despide

El ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un último video en donde expresó su agradecimiento al pueblo de México, esto previo a entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

"El pueblo de México es amoroso, el mejor del mundo. Muchas gracias y hasta siempre", escribió el fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En dicho clip, que se puede encontrar en sus cuentas oficiales de redes sociales, se puede ver parte del camino político recorrido por parte del originario de Tepetitán, Tabasco.

Señaló haber iniciado su labor brindando atención a los pueblos indígenas, y aseguró que del mismo modo se retira.

"Así comenzamos, trabajando en los pueblos indígenas y así me formé (...) me siento muy orgulloso de ello y de que así empecé y así termino, yo nací en un pueblo y en los pueblos todavía no hay distinciones, y diferencias", dice AMLO al inicio del video.

Enseguida se deja escuchar la canción ´Ese Hombre´ del cantautor Silvio Rodríguez, ello mientras circulan imágenes de la toma de protesta y demás eventos encabezados por López Obrador.

Durante los casi nueve minutos de video, Andrés Manuel López Obrador mostró el contacto cercano con sus seguidores en distintos escenarios, algunos en pueblos indígenas, otros con el gremio petrolero, etcétera.

Otros detalles que aparecen son algunas escenas de las principales pobras de su gobierno, tales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

López Obrador no dejó atrás su amor hacia el beisbol, y también capturó un pequeño extracto donde se le puede ver jugando dicho deporte, bateando una pelota y corriendo hacia primera base.

Finalmente, el video colgado por López Obrador en sus redes sociales muestra una imagen de su recién develado retrato como presidente, que permanecerá en Palacio de Gobierno.

"Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos: 'misión cumplida'. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón, muchas gracias", termina.