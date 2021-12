Muchos rezagos y pocas propuestas; Cuauhtémoc Cárdena critico los resultados del gobierno

ARISTEGUI NOTICIAS.- El político de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que los resultados del gobierno se miden por sus logros, pero en el aspecto económico México no ha revertido la tendencia de bajo crecimiento, la violencia está presente en todo el país y persiste el nivel de desempleo; además, criticó que no ve propuestas de los partidos ni de quienes deberían intentar solucionar los problemas.

Cárdenas participó en un diálogo con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, moderado por la periodista Carmen Aristegui, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A pregunta de Carmen Aristegui, el ingeniero dijo que ve el país con muchos rezagos y sin propuestas, pero señaló que corresponde al actor político más fuerte tomar la iniciativa para comenzar a resolver los problemas.

"Tenemos una vía política que está centrada en la confrontación, la oposición es todo contra el presidente sin buscar el diálogo, ni conocer los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones, no tenemos propuestas e intenciones de acercamiento para buscar cómo resolver los problemas", señaló.

El excandidato presidencial y líder político señaló que la paz interna no llegará al país si no se garantizan derechos básicos como la seguridad para todos los ciudadanos y recordó que desde hace al menos dos décadas se han implementado políticas públicas en este sentido que no han dado los resultados esperados.

Afirmó que para que estas políticas funciones necesariamente deben incluir la responsabilidad que tienen la sociedad en la procuración de la seguridad y la paz.

"Lo que ha faltado en este terreno es la decisión política de alcanzar la paz, pero necesariamente involucrar a la sociedad; lograr la paz, erradicar la delincuencia no es solo una cuestión del Estado, policiaca o de fuerzas armadas, sino que ha faltado desde mi punto de vista involucrar a la sociedad, saber qué tiene que hacer cada sector de la sociedad y cada uno de nosotros mediante las organizaciones sociales y políticas", explicó .

En esta mesa también participó el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró que la integración de América Latina puede ser una vía para lograr la consolidación de la economía de los países de la región que les permitan un crecimiento en todos los ámbitos.

Afirmó que la libertad y los derechos fundamentales son la "precondición de la igualdad" y señaló que uno de los problemas de la democracia es que las sociedades son cada vez más exigentes y críticas apoyadas con la información que le dan las plataformas tecnológicas y las redes sociales.