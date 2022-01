"Muerden la mano a quien les quitó el bozal": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante su conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no negó los lujos en los que vive su hijo José Ramón, sin embargo, aseguró que ese estilo de vida es gracias al dinero de la esposa de su hijo. Asimismo, recordó las palabras del hermano de Francisco I. Madero, haciendo referencia a los periodistas que lo atacan al señalar: "le muerden la mano a quien les quito el bozal".

Este fin de semana, trascendió que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares.

Y es que José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams.

"En este gobierno, no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado", señaló AMLO durante la conferencia de prensa Mañanera, en la que dedicó una considerable cantidad de tiempo a atacar al periodista Carlos Loret de Mola, a quien tachó de mercenario.

En forma de reclamo, AMLO señaló, "dieron a conocer que un hijo, José Ramón de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equipar. Como diciendo son iguales, es lo mismo, donde está la austeridad. Carmen Aristegui, incluso lo comparo con la Casa Blanca".

El mandatario nacional, comentó, "nada más decir que en este gobierno, no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, esta complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ninguna recomendación, no somos iguales", aseguró.

AMLO, dijo que él siempre tiene presente lo que la prensa y los intelectuales le hicieron a Francisco I. Madero y recordó la frase de Gustavo Madero en respuesta a los ataques que recibió al citarlo en forma textual: "le muerden la mano a quien les quitó el bozal".